Появились результаты экспертиз по сбитому под Белгородом Ил-76 Экспертизы подтвердили, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом с пленными украинцами

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В ходе расследования уголовного дела по факту теракта, совершенного против российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области, был собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность к этому преступлению ВСУ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, слова которой приводит пресс-служба СК РФ. Экспертиза подтвердила, что самолет сбили ракетой Patriot. У следствия есть данные о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении Patriot.

По информации следствия, 24 января 2024 года был запланирован обмен военнопленными между российской и украинской сторонами на границе Белгородской и Сумской областей. Вопреки этому, руководство ГУР и ВСУ выдало приказ об уничтожении самолета, на борту которого находились 65 граждан Украины.

Эксперты установили, что подрыв ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху слева по направлению полета. Также зафиксировано, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины средствами радиолокационной разведки.

Сотрудники следствия работают над установлением лиц, ответственных за организацию этого террористического акта, с целью их привлечения к уголовной ответственности.

31 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.