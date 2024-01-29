Появились предположительные кадры дрона, летевшего на Ярославль

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал Mash опубликовал фото, предположительно, того самого дрона, который 29 января пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Уточняется, что найденный БПЛА самодельный, с V-образным хвостовым оперением. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле предотвратила атаку беспилотника Вооруженных сил Украины. По его словам, никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 29 января также заявил о перехвате и нейтрализации беспилотного летательного аппарата ВСУ. По его словам, дрон упал и взорвался на территории загородного лагеря. Никто не пострадал.

До этого беспилотник ВСУ атаковал село Колотиловка в Белгородской области, в результате чего пострадал рабочий. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дрон врезался в экскаватор. Пострадавший мужчина получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения противовоздушной обороны десантных войск России сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ типа «Баба-яга» на Херсонском направлении. По данным ведомства, они были уничтожены управляемыми ракетами.