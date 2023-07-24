Появились подробности жуткого убийства 15-летней девушки в Пермском крае Ural Mash: в Пермском крае сжегший подругу подросток изнасиловал ее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В крови подростка, который сжег 15-летнюю подругу в Октябрьском районе Пермского края, были найдены алкоголь и наркотические вещества, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, подросток также изнасиловал подругу, о чем свидетельствуют результаты экспертизы.

Ural Mash пишет, что, по словам подозреваемого, секс произошел по обоюдному согласию, однако после этого девушка убежала в сторону железнодорожных путей, где упала без сознания. По информации следствия, тогда молодой человек поджег подругу, чтобы отвести от себя подозрения.

Канал пишет, что четверо знакомых подозреваемого прошли допрос на полиграфе, где рассказали, что молодой человеке употреблял наркотики, а также не скрывал, что распространяет запрещенные вещества.

Инцидент произошел в начале июля в поселке Октябрьский. Управление Следственного комитета России по Пермскому краю ранее возбудило уголовное дело по факту избиения и поджога 15-летней девушки. Следователи допросили подозреваемого и проверили его показания на месте преступления.

18 июля стало известно, что пострадавшая, получившая ожоги 90% поверхности тела, скончалась в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 8 июля.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.