Появились подробности жестокого убийства псковского «Казановы» Жительница Пскова: подозреваемая в убийстве мужа часто на него жаловалась

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Подозреваемая в убийстве мужа из-за неверности в поселке Бежаницы Псковской области часто на него жаловалась и признавалась, что тот ей изменяет, рассказала NEWS.ru коллега задержанной. Она подчеркнула, что женщина всегда казалась доброй и приветливой, ответственно выполняла свою работу.

Она всегда нам казалась очень доброй и приветливой женщиной, ответственно выполняла свою работу. Она часто жаловалась на своего мужчину, говорила, что он гуляет от нее. Я не оправдываю ее, но, видимо, уже нервы не выдержали, когда она увидела наяву измену, — уточнила собеседница издания.

По словам коллеги подозреваемой, никаких зависимостей у нее никогда не замечали. Женщина казалась приятной и адекватной, уточнила ее знакомая. Собеседница издания предположила, что та просто не понимала, что делает.

Мы не замечали у нее никогда каких-либо зависимостей. Приятная и адекватная женщина. Наверное, она сама не понимала, что делает, — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области убила избранника кухонным ножом, застав его в постели с любовницей. В состоянии аффекта она убежала на кухню, схватила нож и вернулась в спальню. Осознав происходящее, женщина сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Ее задержали.