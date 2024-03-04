Появились подробности взрыва на ж/д мосту в Самарской области SHOT: взрыв на ж/д мосту в Самарской области привел к задержанию поездов

Металлоконструкции получили повреждения при взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в результате происшествия задерживаются четыре поезда. Никто не пострадал.

По предварительным данным, злоумышленники пытались подорвать опору моста на перегоне Звезда-Чапаевск. Инцидент произошел около 06:15 по местному времени. Экстренные службы работают на месте взрыва. Власти объявили в регионе план «Загорск».

Ранее в Екатеринбурге произошли яркая вспышка и взрыв недалеко от здания электрической подстанции «Калининская». Инцидент случился на улице Шефской. Согласно одной из версий, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание и дальнейшее повреждение одного из трансформаторов. При этом, по некоторым данным, на месте происшествия были обнаружены следы взрывчатки. Известно, что «Калининская» обеспечивает энергией три оборонных предприятия России.