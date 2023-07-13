Появились подробности успешного наступления ВС РФ в районе Куземовки WarGonzo: подразделения ЗВО заняли несколько укрепрайонов ВСУ при наступлении у Куземовки

Фото: МО РФ

Боевая работа Гиацинта

Подразделения Вооруженных сил РФ ведут успешное наступление в районе поселка Куземовка на северо-западе Луганской Народной Республики, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Под натиском российских войск ВСУ уже потеряли несколько укрепрайонов.

Как сообщается, наступление ведется силами группировки Западного военного округа. Источники журналистов рассказали, что ВСУ понесли существенные потери. В частности, уничтожены три украинских танка, четыре бронемашины американского производства M2 Bradley и британский бронетранспортер FV103 Spartan. На видео из зоны боевых действий можно увидеть момент ликвидации последнего.

Кроме того, стало известно, что ВС РФ заняли несколько укрепрайонов противника и заполучили в качестве трофеев артиллерийское вооружение ВСУ. Часть украинских солдат сложила оружие. Количество пленных пока не уточняется.

Ранее стало известно о ситуации в районе поселка Клещеевка, что к югу от Артемовска в ДНР. На фоне сообщений об ожесточенных боях и возможной потере контроля над населенным пунктом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заверил, что подразделения ВС РФ удерживают линию обороны от Клещеевки до Курдюмовки.