Появились подробности убийства предпринимателя в Домодедово «112»: в машине с застреленным бизнесменом Русецким был его друг Конгалев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» передает, что установлена личность человека, который был в машине застреленного бизнесмена Александра Русецкого в Домодедово незадолго до убийства. По информации «112», камеры наблюдения зафиксировали 67-летнего Александра Конгалева, друга детства Русецкого, с котором у него могли быть нерешенные бизнес-вопросы. Издание отмечает, что Конгалев пока не задержан — он лишь один из возможных подозреваемых, а следователи проверяют все версии.

С предприятия бизнесмен уехал в компании друга детства, 67-летнего Александра Конгалева. Это подтверждают камеры видеонаблюдения и несколько свидетелей. По их словам, у Александра были нерешенные вопросы с Русецким. Сын Конгалева, Станислав, пять лет назад работал у предпринимателя в компании, а недавно был уличен в краже запчастей. Отец сам предложил Русецкому вернуть деньги за украденный товар, — пишут авторы канала.

Также «112», ссылаясь на ближайшее окружение бизнесменов, сообщает о наличии серьезных долгов у Конгалева.

По факту убийства 63-летнего предпринимателя следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 15 ноября в салоне автомобиля Mercedes Benz на улице Ореховой в Домодедово. В данный момент проводятся допросы родственников и компаньонов погибшего. По данным РИА Новости, убитым является гражданин Белоруссии, руководитель компании «Инфорком» Александр Русецкий.