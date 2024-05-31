Появились подробности убийства полицейского в Краснодаре Мужчина застрелил полицейского в Краснодаре при проверке документов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Пермского края застрелил в Краснодаре полицейского, который остановил его для проверки документов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба СК по региону. Уточняется, что злоумышленник был замечен в лесополосе и попытался сбежать, заметив патрульных.

Днем 30 мая <...> в районе поселка Водники краевого центра был выявлен мужчина, который вел себя подозрительно, и, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его с целью проверки документов. В этот момент фигурант достал оружие и произвел выстрел в одного из полицейских, — указано в сообщении.

Второй полицейский обезвредил мужчину и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшего, получившего ранение в область живота, госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Сообщается, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Похожий случай произошел 7 апреля в подмосковном Щелково, где полицейские проводили операцию по поимке наркодилеров. В процессе был замечен подозрительный мужчина, который при задержании открыл огонь по стражам правопорядка. Его задержали в Тверской области спустя четыре дня.