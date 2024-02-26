Появились подробности тушения пожара на складе в Приморье МЧС: пожар на складе в Приморье локализован на площади 700 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на складе в городе Артем Приморского края локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили в МЧС. Ранее речь шла о 200 квадратных метрах.

В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах, — говорится в заявлении.

В МЧС уточнили, что огонь охватил два склада с утеплителем, стоящих отдельно. К тушению пожара привлечены 45 спасателей и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Amur Mash, огонь возник на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причины пожара неизвестны.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.

Также сообщалось, что два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоэтажке на севере Москвы. Причиной возгорания в одной из квартир на 20-м этаже стало воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки. Жители столицы задохнулись в едком дыму, пострадавшего госпитализировали.