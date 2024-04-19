Появились подробности стрельбы в Дагестане, где пострадал мужчина SHOT: стрельба в центре Дербента попала на видео, один человек пострадал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о стрельбе в центре Дербента в Дагестане, в результате которой пострадал 38-летний мужчина. По данным канала, 28-летний молодой человек, находясь на улице, из травматического пистолета выстрелил в посетителя кафе «Октябрь».

Как уточняет Telegram-канал, изначально злоумышленник находился внутри заведения и с кем-то разговаривал. Далее, по информации канала, он выбежал на улицу и стал стрелять в своего собеседника. SHOT сообщил, что мужчина получил ранение в ногу, а нарушитель сел в Lexus LX570 и скрылся с места происшествия.

Ранее житель села Амурзет в ЕАО ранил двух полицейских из гладкоствольного ружья, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что патрульные получили сигнал о хулиганстве и выехали по указанному адресу, после чего злоумышленник переключил свое внимание на них. В результате происшествия стрелявший погиб.