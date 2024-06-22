В Новосибирске 19-летняя студентка помогла девочке, которая практически потеряла сознание от сильной жары, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Школьницу откачали и передали медикам. Канал также выяснил, что пострадавшая с утра ничего не ела.
По словам девушки, которая учится на первом курсе факультета НГМУ, рядом с ней на лавочке сидели две девочки, одна из них начала терять сознание. Тогда студентка не растерялась и начала действовать: девочку уложили в правильное направление, а сама девушка сбегала в аптеку за водой и нашатырем. После она попросила у прохожих дать пострадавшей что-нибудь сладкое.
На место происшествия также в оперативном порядке вызвали бригаду скорой помощи, также об инциденте предупредили родителей несовершеннолетней. Пока медики ехали по вызову, школьницу дважды приводили в сознание.
Ранее в Москве сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с младенцем во время сильного шторма. Работники торговой точки помогли ей занести коляску с ребенком внутрь здания.
До этого жительница Пермского края предположила, что причиной ДТП с пассажирским автобусом могла стать сильная жара. По ее мнению, состояние водителя могло ухудшиться из-за духоты. Мужчина получил серьезные травмы в результате аварии.