Появились подробности спасения школьницы, потерявшей сознание из-за жары Студентка из Новосибирска спасла школьницу, потерявшую сознание из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 19-летняя студентка помогла девочке, которая практически потеряла сознание от сильной жары, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Школьницу откачали и передали медикам. Канал также выяснил, что пострадавшая с утра ничего не ела.

По словам девушки, которая учится на первом курсе факультета НГМУ, рядом с ней на лавочке сидели две девочки, одна из них начала терять сознание. Тогда студентка не растерялась и начала действовать: девочку уложили в правильное направление, а сама девушка сбегала в аптеку за водой и нашатырем. После она попросила у прохожих дать пострадавшей что-нибудь сладкое.

На место происшествия также в оперативном порядке вызвали бригаду скорой помощи, также об инциденте предупредили родителей несовершеннолетней. Пока медики ехали по вызову, школьницу дважды приводили в сознание.

Ранее в Москве сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с младенцем во время сильного шторма. Работники торговой точки помогли ей занести коляску с ребенком внутрь здания.

До этого жительница Пермского края предположила, что причиной ДТП с пассажирским автобусом могла стать сильная жара. По ее мнению, состояние водителя могло ухудшиться из-за духоты. Мужчина получил серьезные травмы в результате аварии.