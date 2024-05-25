Появились подробности смертельного ДТП в Пермском крае В Пермском крае погибла водитель Lada при столкновении с Toyota

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Один человек погиб и еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекции региона. Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером, 24 мая, на 277-м километре автодороги Кунгур — Соликамск.

Предварительно установлено, что на 277-м км автодороги водитель [Lada Granta] не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota, под управлением водителя 1988 года рождения, — указано в сообщении.

Женщина, управлявшая отечественным авто, получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии еще до прибытия бригады скорой помощи. В больницу доставлены пассажир Lada, водитель и пассажир иномарки. Обстоятельства ДТП уточняются, назначен ряд проверок.

Ранее на юго-востоке Москвы в ДТП погиб восьмилетний ребенок, переходивший дорогу на разрешающий сигнал светофора. На мальчика по неизвестной причине наехал водитель грузовика, проигнорировавший красный свет. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

До этого сообщалось о смертельном ДТП на улице Привольной в Москве, где водитель Toyota не смог справиться с управлением. В результате этого иномарка вылетела на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась легковушка марки Kia. Жертвами аварии стали три человека.