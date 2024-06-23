Появились подробности расследования стрельбы у КПП «Псоу» МВД Абхазии разыскивают стрелявших рядом с КПП «Псоу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу», сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Отмечается, что личности подозреваемых уже установлены.

Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г. р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г. р., — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также госпитализированы двое мужчин. Один из них получил ранение ноги, второй — проникающее ранение брюшной полости. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Ранее в СМИ появилась информация, что перестрелка на российско-абхазской границе произошла на почве личного конфликта. Под огнем оказались случайные прохожие: один из них был убит, трое — ранены. Все они являются местными жителями, пишут авторы.