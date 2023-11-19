Появились подробности расправы над 12-летним ребенком в Ачинске СКР: ребенок в Ачинске убил приятеля топором и сбросил труп в реку Мазульку

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Ребенок, подозреваемый в убийстве 12-летнего друга в Ачинске в Красноярском крае, рассказал следователям, что забил своего одноклассника топором, потом поместил тело в тележку и сбросил в реку Мазульку, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В ходе осмотра дома по улице 3-я Западная стражи порядка обнаружили следы крови, а также окровавленные предметы одежды погибшего. В хозяйственной постройке дома нашли его рюкзак и тележку со следами вещества бурого цвета.

Около 15:00 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт. <...> Подросток взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. <...> Подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования были предложены несколько версий произошедшего. По одной из них, к убийству был причастен отчим погибшего подростка, однако следователи отказались от нее.

Ранее в Красноярском крае 19-летний юноша жестоко избил своего 10-летнего брата. По данным СМИ, причиной нападения стала ревность к родителям. На допросе парень признался, что возненавидел брата, так как после его появления в семье отец с матерью перестали уделять ему внимание.