Появились подробности пожара в ТЦ в Магнитогорске, где погибла женщина Женщина погибла при пожаре в ТЦ в Челябинской области

Фото: t.me/mchs_official*

В Магнитогорске Челябинской области при тушении пожара в торговом центре было обнаружено тело женщины, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС России. Известно, что возгорание было зафиксировано на третьем этаже здания в магазине напольных покрытий и хозяйственных товаров.

Огонь охватил 150 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 36 специалистов и 11 единиц техники, им удалось ликвидировать открытое горение. Детали и причины пожара будут установлены в ходе проверки после проливки конструкций.

Ранее стало известно о пожаре на территории аэропорта в Минеральных Водах. По словам очевидцев, загорелось кафе перед терминалом прилета. Причиной возгорания, согласно предварительным данным, стали строительные работы.

До этого в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По предварительной информации, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров.