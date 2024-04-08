Появились подробности по делу о расстреле полицейских в Подмосковье SHOT: МВД продолжает розыск подозреваемых в расстреле силовиков в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы разыскивают черный мотоцикл Honda по делу о нападении на полицейских в Московской области. По его данным, информация о задержании возможного подозреваемого в Тверской области по имени Филипп Ж. оказалась фейком — мотоциклист, который подозревается в вооруженном нападении на силовиков, продолжает скрываться.

Нападение на полицейских в подмосковном Щелково произошло накануне. По данным Telegram-канала «112», силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с мефедроном весом около двух килограммов. Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком, когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Один из полицейских скончался от полученных огнестрельных ранений. Второй сотрудник правоохранительных органов находится в больнице. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

МВД обратилось к водителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, сделанные в городском округе Черноголовка Московской области. Это необходимо для поиска и задержания подозреваемого в нападении на полицейских. По словам представителя МВД Ирины Волк, правоохранителей интересуют видео, которые были сделаны в период времени с 14:39 мск до 15:30 мск на участке дороги от города Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении.

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