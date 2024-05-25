Появились подробности обстрела Донецка Мэр Кулемзин: житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

В Донецке в результате обстрела со стороны украинских позиций пострадал местный житель, он был госпитализирован со множественными ранениями, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, под ударом оказалась улица Порт-Артурная в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики.

Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в медицинское учреждение, — сообщил градоначальник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям с призывом оставаться дома или в укрытиях, если они находятся на улице, в связи с угрозой обстрелов. Всего за прошедшие сутки, 24 мая, сигналы ракетной опасности в регионе срабатывали минимум пять раз.

До этого врио губернатора Курской области сообщил о масштабной атаке украинских БПЛА. По его словам, удары дронов были зафиксированы в целом ряде населенных пунктов. Несмотря на это, согласно предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.