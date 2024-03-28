Появились подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике SHOT: упавшим в Подмосковье беспилотником оказался дрон-камикадзе ВСУ

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что найденным в Московской области беспилотником оказался дрон-камикадзе R15 Вооруженных сил Украины. По его информации, БПЛА был оснащен кумулятивным зарядом. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, беспилотный летательный аппарат был разработан на Украине в 2023 году, в полете он может находиться до семи часов и нести на себе около 15 кг взрывчатки. SHOT пишет, что размах крыльев таких дронов-камикадзе составляет 2,4 метра, а дальность полета — 700 километров. При этом Telegram-канал Mash указывает, что боевая нагрузка данной модели составляет три килограмма.

О падении беспилотника в Подмосковье стало известно 28 марта. Дрон обнаружили в подмосковном селе Шарапово. По предварительной информации, беспилотник упал несколько дней назад, однако местные жители заметили его только сейчас.

Ранее украинская армия предприняла попытку атаки на Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгородку средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Среди местного населения никто не пострадал. В результате отражения воздушной атаки ВСУ в Таврово осколком был поврежден сарай.