Появились подробности об избиении воспитанников щелковского детского сада Жители Щелково пытаются добиться увольнения воспитателя детского сада

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Воспитательница из детского сада в подмосковном Щелково неоднократно поднимала руку на воспитанников, рассказала NEWS.ru одна из мам, чей ребенок посещает учреждение. По ее словам, родители уже призывали руководство детсада принять меры, в том числе уволить эту сотрудницу, однако дальше обещаний дело не продвинулось.

Это уже не первый случай такого обращения с детьми от этой женщины. Мы много раз жаловались руководству садика, они говорили, что уволят ее, примут меры, проведут беседы. По итогу мы видим, что никаких мер принято не было. Я лично вообще сомневаюсь в том, что у нее есть педагогическое образование, как и в том, что она психологически стабильна. Остальные воспитатели замечательные, так что эта женщина скорее исключение, а не обыденность, — отметила собеседница.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как женщина ударила ребенка во время прогулки. Родители смогли опознать по одежде воспитательницу, несмотря на низкое качество изображения. Уточняется, что инцидент произошел в детском саду «Малышок». Администрация учреждения пообещала разобраться в произошедшем и принять необходимые меры.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предположила, что жестокость некоторых воспитателей в детсадах по отношению к воспитанникам объясняется очень низкими зарплатами. По ее словам, из-за этого сотрудникам приходится работать по две смены. При этом собеседница напомнила: физическое насилие по отношению к детям недопустимо ни при каких условиях.