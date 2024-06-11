Появились подробности об экипаже рухнувшего в горах Северной Осетии Су-34 ТАСС: на борту рухнувшего в Северной Осетии Су-34 находились два пилота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

На борту самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34, который потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, находились два пилота, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики. Оба они погибли.

Других подробностей не приводится. Информация о том, что аппарат Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии, появилась утром во вторник, 11 июня. На место крушения вылетела комиссия ВКС России. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности.

Выяснилось, что воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. Как уточнили в Минобороны РФ, разрушений на земле зафиксировано не было, машина разбилась в безлюдной местности.

До этого Telegram-канал «112» информировал, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.

Кроме того, военный самолет SF-26OD потерпел крушение во время учебного полета в турецкой провинции Кайсери. Минобороны страны сообщало, что оба пилота погибли. Воздушное судно рухнуло на сельскохозяйственное поле неподалеку от жилых домов.