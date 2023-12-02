Появились подробности о жизни похитителей восьмилетней девочки из Козельска «Известия»: восьмилетнюю девочку под Калугой похитили многодетные родители

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Подозреваемые в похищении второклассницы из Козельска Калужской области являются многодетными родителями, у которых шестеро детей, рассказала «Известиям» глава поселения Касьяново Любовь Митрохина. По ее словам, задержанные жили на отшибе поселения и не поддерживали общение с местными.

Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности, — уточнила Митрохина.

Она добавила, что в семье на воспитании находятся двое дошкольников двух и пяти лет, двое школьников (первый и четвертый классы), а также девочка, которая в прошлом году окончила девять классов. Старший сын отслужил в армии. Вместе с семьей проживает бывший супруг женщины.

Ранее стало известно, что похитителями оказались фермеры из деревни Касьяново. Предположительно, в похищении участвовали четыре человека: трое мужчин в возрасте 21 года, 40 и 44 лет, а также 37-летняя женщина.

Злоумышленников вычислили по камерам, после чего полицейские проследили за их машиной и пришли к дому, где скрывались разыскиваемые. Следствие также устанавливает, знакома ли мать найденной школьницы с подозреваемыми и почему они требовали деньги за выкуп дочери именно от нее.