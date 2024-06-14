Появились подробности о «пьянице», сбившем 10 человек в Благовещенске Соседка: сбивший 10 человек в Благовещенске злоупотреблял алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, сбивший как минимум 10 человек в Благовещенске, злоупотреблял алкоголем, рассказала NEWS.ru его соседка. Собеседница издания отметила, что он работал охранником и иногда брал разовые подработки. По словам женщины, она никогда не видела мужчину трезвым.

Он же работал охранником, иногда подрабатывал на каких-то разовых заработках. На стройке помочь, убрать что-то где-то. Пил всегда. Запрещенных веществ никаких не употреблял, но пил всегда. Каждый день как праздник у человека, ни разу трезвым его не видели, — уточнила собеседница издания.

По словам соседки, когда мужчина работал охранником, он тоже пил. Она заявила, что его уволили из-за злоупотребления алкоголем. Как отметила женщина, в последнее время мужчина жил один. Она подчеркнула, что он приводил друзей, но те вели себя спокойно. Она назвала их «спокойными и тихими алкоголиками».

Насчет ДТП вообще неудивительно, что так случилось. Огромная трагедия, но было ожидаемо. До этого тоже, я знаю, было что-то подобное: штрафы, мелкие ДТП, снес клумбы. Но вот такое первый раз, — заключила соседка.

Ранее сообщалось, что жертвами страшной аварии с минивэном в Благовещенске стали трое человек. Не совместимые с жизнью травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь человек доставлены в больницы.