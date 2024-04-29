Появились подробности о погибших в Карачаево-Черкесии полицейских Mash: убитые в Карачаево-Черкесии полицейские были прикомандированы из Кургана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что погибшими при нападении на пост ДПС в поселке Мара-Аягъы оказались полицейские, прикомандированные из Кургана. По данным канала, правоохранителей вызвали в регион для усиления.

Как пишет Mash, один из погибших был замначальника отдела МВД России по области. В публикации указано, что вторым убитым стал полицейский дежурной части по Кургану.

Также известно, что в результате нападения четыре правоохранителя получили ранения. Минздрав Карачаево-Черкесской Республики сообщил, что они находятся в тяжелом состоянии. По информации ведомства, им оказывают всю необходимую помощь.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пообещал, что семьям погибших и раненых сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Он добавил, что погибшие правоохранители с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников. Глава республики выразил соболезнования в связи с произошедшим.

В ночь на 29 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики произошло вооруженное нападение. По данным МВД, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте. В ведомстве отметили, что преступники бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматического оружия.