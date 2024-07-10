Появились подробности крушения экскурсионного самолета в Татарстане Упавший в Татарстане самолет Cessna полностью сгорел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Упавший в Устьинском районе Татарстана легкомоторный экскурсионный самолет Cessna полностью сгорел, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, пострадавший при крушении находится в очень тяжелом состоянии. Он госпитализирован.

После крушения самолета Cessna начался пожар, воздушное судно полностью сгорело. Тела погибших сильно обгорели, — заявил собеседник агентства.

О крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане стало известно утром 10 июля. В результате авиакатастрофы погибли три человека, еще один пострадал. Прогулочный борт упал в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье.

До этого вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. Росавиация уточнила, что в результате погибли четыре человека. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации.

В Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.