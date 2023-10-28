Появились подробности крупного пожара в Набережных Челнах МЧС: из горящего здания гостиницы эвакуированы 72 человека

Фото: МЧС РФ

Из горящего здания гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах эвакуированы 72 человека, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. На месте происшествия работают пять звеньев газодымозащитной службы и три боевых участка.

Из здания эвакуированы 72 человека. Работают пять звеньев газодымозащитной службы, три боевых участка. От МЧС России к тушению пожара привлечены 81 человек, 25 единиц техники. В 10:45 — локализация пожара, информации о пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе.

Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров, охватив кровлю, четвертый и третий этажи. Пожару был присвоен повышенный, четвертый ранг сложности. Открытое горение было ликвидировано в 11:05.

Очевидцы происходящего опубликовали видео того, как языки пламени вырываются из окон на фасад, а клубы черного дыма заполоняют небо. Некоторым людям пришлось босиком по снегу выбегать из горящего здания, чтобы спастись.

Ранее женщина и ее 15-летняя дочь погибли при пожаре в частном жилом доме в Мытищах. Отец семейства, двое детей восьми и пяти лет с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования.