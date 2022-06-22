Появились подробности исчезновения с радаров Ан-30 в Якутии «Интерфакс»: самолет Ан-30 мог разбиться при заходе на посадку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Ан-30, по предварительным данным, разбился при заходе на посадку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Воздушное судно исчезло с радаров в 30 км от аэропорта Оленек в Якутии.

По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта Оленек, — говорится в сообщении.

21 июня стало известно, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, следовавший к площадке «Вертикальный». Он выполнял рейс Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг. На борту находилось три человека. Информации о судьбе самолета по-прежнему нет.

Межгосударственный авиационный комитет по безопасности накануне опубликовал отчет, в котором говорится, что в России выросло количество катастроф, которые происходили с самолетами вместимостью до 19 мест. За 2021 год в трех таких крушениях погибли 38 человек.