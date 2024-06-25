Появились подробности гибели семьи, вылетевшей в машине с парковки ТЦ Водитель и пассажиры вылетевшей с парковки BMW в Краснодаре скончались на месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель и пассажиры автомобиля BMW, вылетевшего с парковки в Краснодаре, скончались на месте, рассказал NEWS.ru очевидец событий. Собеседник издания отметил, что врачи пытались спасти семью, пострадавших откачивали около 40 минут. Как отметил мужчина, на этой парковке постоянно происходят проблемы.

Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности, — рассказал очевидец.

Собеседник издания уточнил, что машина сначала приземлилась на крышу, а позже упала на асфальт. Мужчина заявил, что с другими очевидцами выламывал двери автомобиля до приезда спасателей и медиков. Он предположил, что водитель мог перепутать газ и тормоз.

Машина упала с парковки, видимо, газ и тормоз водитель перепутал. Иномарка приземлилась на крышу сначала, далее упала уже на асфальт. Мы с проходящими мимо мужчинами негласно скооперировались и пошли на помощь. Сначала решили выломать двери, — подчеркнул собеседник издания.

Трагедия произошла на крытой парковке краснодарского ТРЦ «Галерея». Иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю в районе пересечения улиц Рашпилевская и Головатого. Движение в этом месте было заблокировано. Машина, в которой находились 12-летний подросток и двое взрослых, выпала с третьего этажа и повредила металлические ограждения.