В Омской области погиб 12-летний мальчик при обрушении части песчаного берега реки Иртыш, еще один ребенок получил незначительные травмы, сообщает СК по региону. По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 3 июня, около 21:00 в поселке Междуречье.
Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь, — уточнила пресс-служба СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
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