Появились подробности гибели ребенка на берегу Иртыша В Омской области при обрушении берега реки Иртыш погиб 12-летний мальчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской области погиб 12-летний мальчик при обрушении части песчаного берега реки Иртыш, еще один ребенок получил незначительные травмы, сообщает СК по региону. По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 3 июня, около 21:00 в поселке Междуречье.

Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь, — уточнила пресс-служба СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

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До этого стало известно, что в Ставропольском крае расследуют уголовное дело, заведенное после гибели двоих детей на реке в Новоалександровском районе. Отмечается, что трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватку и начали тонуть. Одного ребенка смогла женщина, ставшая случайной свидетельницей происшествия.