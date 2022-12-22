Появились подробности гибели подростка из-за падения снега в Подмосковье Погибшего из-за падения снега подростка откапывали мать и брат

Источник раскрыл обстоятельства гибели 13-летнего подростка в подмосковном Красногорске, сообщает «Царьград». По информации СМИ, трагедия произошла, когда мальчик пошел гулять с собакой.

Издание сообщает, что старший брат подростка в этот момент находился в доме вместе с матерью, которая собиралась в магазин. Она вышла на улицу около 18:30 и обнаружила гору снега, под которым оказался ее сын.

К моменту прибытия спасателей мать с братом самостоятельно раскопали подростка. Медики на месте констатировали смерть.

Также, по информации СМИ, погибший ребенок является сыном бывшего банкира, который на данный проживает в Сан-Франциско. С матерью мальчика он состоит в разводе.

В Сети также появились кадры с места событий. На видео показан частный дом, где проживал мальчик, и территория вокруг него, заваленная снегом.

В начале декабря похожий случай произошел в Магадане. Там погиб восьмилетний мальчик при падении на него снега с крыши детского сада.