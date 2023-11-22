Появились подробности убийства пятилетнего ребенка в Хабаровске РЕН ТВ: у обнаруженного мертвым в Хабаровске мальчика было перерезано горло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пятилетнего мальчика, которого обнаружили мертвым в квартире в Хабаровске, было перерезано горло, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным канала, его мать, по предварительной версии, спрыгнула с 22-го этажа.

Отмечается, что мертвого мальчика нашли в ванной. Следственные органы устанавливают, кто мог убить ребенка. Как поясняет канал, отец погибшего жил отдельно.

Ранее следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти ребенка и его матери. Тело малолетнего ребенка 21 ноября нашли в квартире жилого дома в Индустриальном районе краевого центра, а тело его матери — во дворе. При этом установлено, что тело ребенка имеет признаки насильственной смерти. Назначены экспертизы. По предварительной версии, мать малыша свела счеты с жизнью. Следствие проверит в том числе ее причастность к убийству сына.

До этого следователи СК РФ по Удмуртской Республике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственных детей. По данным правоохранителей, задержанный зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь из-за неприязни к жене, с которой находился в процессе развода. Утром 18 ноября в Кезском районе 29-летний отец ударил ножом спящих детей, в результате полученных травм они скончались. После этого мужчина сбежал и позже был задержан в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двоих малолетних.