Появились фото с места ДТП под Красноярском, где погиб молодой водитель Под Красноярском погиб водитель Toyota при вылете авто с трассы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае на участке трассы Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП при участии автомобиля Toyota, передает в Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона, опубликовавшая фото с места событий. Предварительно установлено, что водитель иномарки по неизвестным причинам допустил съезд на обочину.

Сегодня [24 мая] в утреннее время на 113-м км трассы Р-257 «Енисей» автомобиль марки Toyota двигался из Красноярска в поселок Балахта, по предварительной информации, допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства, — указано в заявлении.

Уточняется, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получил 20-летний молодой человек, который находился за рулем легковушки. Также в салоне находился 28-летний пассажир, он был госпитализирован. Характер полученных им травм не уточняется. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции, назначен ряд проверок.

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