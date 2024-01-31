Появились подробности дела о живодере, выбросившем трех кошек из окна дома Жительница дома в Домодедово заявила, что котов из окна могла выбросить бабушка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жильцам дома в подмосковном Домодедово, из окна которого выбросили трех кошек, неизвестно, кто это сделал, рассказала NEWS.ru жительница дома Алла. По ее словам, местный участковый взялся за расследование инцидента лишь сегодня. Собеседница издания предположила, что за случившемся может стоять «сумасшедшая бабушка».

Произошло все на улице Южнодомодедовская, дом 11. <...> В нашем доме живет сумасшедшая бабушка Плюшкин. Как раз в этом подъезде, на девятом этаже. У нее выжженные стены в квартире, и спит она периодически в подъезде. Дело в том, что у нее в этом году квартира сгорела дотла. Была набита мусором, сама, небось, и подожгла. Она ничего не соображает, поэтому кошек могла она собрать и выкинуть, — рассказала женщина.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что в Домодедово полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными. Сообщалось, что один из местных жителей выбросил из окна дома трех кошек. О состоянии животных не сообщается. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Адвокат Леонид Исаев заявил, что жителю Подмосковья, выкинувшему из окна многоэтажки трех кошек, грозит наказание по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель нескольких животных). Эксперт подчеркнул, что гражданин может отправиться в места лишения свободы на пять лет.