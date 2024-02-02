Появились подробности мощного пожара в пермской колонии Ural Mash: в исправительной колонии Соликамска загорелись сувениры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в исправительной колонии № 9 в Соликамске (Пермский край) начался с сувенирного цеха, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, в помещении находились различные изделия — от статуэток до кареты и шахмат, которые должны были поставить в частные компании и фирменный магазин ГУФСИН в Перми.

Как передает канал, возгорание началось на втором этаже колонии, после чего огонь перекинулся на крышу. В пресс-службе колонии пояснили, что пожар случился около 14:00 по местному времени. В момент возгорания никаких работ на производственном участке не производилось.

Согласно информации МЧС России, пожар ликвидировали на площади 1200 кв. м. В тушении возгорания участвовали 45 человек личного состава и 14 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел на территории рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Происшествию был присвоен повышенный ранг 1-бис. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли предприятия. В ликвидации возгорания участвовали более 30 пожарных и девять единиц техники. Никто не пострадал.