Появились первые кадры с места крушения вертолета, где погибли четверо «112» показал фото с места крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области

Telegram-канал «112» опубликовал серию снимков с места крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области, в результате которого погибли четыре человека. На размещенных снимках видно обломки воздушного судна. Причины трагедии устанавливаются.

По данным «112», на борту находились сотрудники Зейского лесоперерабатывающего комплекса, которые вылетели из города Зея в Джелтулак, чтобы починить бульдозер. Как пишет канал, когда вертолет перестал выходить на связь, на его поиски вылетел еще один Robinson. Отмечается, что пилот облетел все площадки, на которых мог приземлиться борт, но не нашел его. После этого к поискам одключились спасатели.