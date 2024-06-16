Появились обращение одного из заложников из ростовского СИЗО Заложник из ростовского СИЗО заявил, что террористы «настроены серьезно»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону

Telegram-канал Baza опубликовал видео с обращением начальника оперативного управления ГУ ФСИН по Ростовской области подполковника Александра Богмы, взятого в заложники в местном СИЗО. На опубликованных кадрах террористы просят его прокомментировать ситуацию и рассказать о своих «эмоциях и ощущениях». Сначала Богма отрицательно качает головой, а затем тихо произносит, что «люди настроены серьезно». Подполковник скован наручниками, а на его локте можно заметить красное пятно, предположительно, кровь. При этом один из террористов удерживает Богму, направляя на него предмет, похожий на заточку.

Люди настроены серьезно. Послушайте их, — обратился Богма.

Помимо начальника оперативного управления ФСИН по региону, террористы взяли в заложники младшего инспектора дежурной смены прапорщика внутренней службы Виктора Кончакова. Его на кадрах не показали.

Telegram-канал Baza также сообщил, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.