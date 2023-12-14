Появились новые подробности задержания Треповой в Петербурге РЕН ТВ: укрыватель Треповой бросил ее в квартире и пытался бежать

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Дарья Трепова

Укрыватель Дарьи Треповой, которая пронесла начиненную взрывчаткой статуэтку на творческий вечер военкора Владлена Татарского, бросил ее в квартире и пытался бежать, сообщает РЕН ТВ. Как указывает канал, обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга Трепова хотела отсидеться в шкафу у Дмитрия Касинцева, после чего планировала бежать, однако тот это понял и первым покинул квартиру, но был задержан полицией.

Канал уточняет, что 3 апреля Касинцев собрал все необходимые вещи и покинул квартиру. Однако выйти на улицу ему не удалось, поскольку на первом этаже его остановили сотрудники полиции. Вместе с полицейскими он вернулся в квартиру, где и была обнаружена Трепова. Девушка лежала на полу, укрываясь белой простыней.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Трепова на этом мероприятии.

Ранее сообщалось, что главным куратором и одним из ключевых организаторов теракта был мужчина под псевдонимом Гештальт. Он работал в связке с неонацистом Романом Попковым, который завербовал Трепову через Twitter (X), руководил девушкой вплоть до теракта, а также снабжал деньгами. В деле также замешан курьер Юрий Денисов. Оба мужчины объявлены в розыск.