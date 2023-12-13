Появились новые подробности в деле подрыва военкомата мультиваркой Mash: мультиварку со взрывчаткой на окне военкомата оставил 27-летний барбер

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По предварительной информации, мультиварка со взрывчаткой была оставлена на окне военкомата в Новосибирске 27-летним мужчиной, работающим парикмахером, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. В доме у подозреваемого нашли компоненты для изготовления бомбы — паяльник и канифоль. Также у барбера обнаружили предметы с нацистской символикой.

Зажигательные вещества мужчина добывал из петард. Он признался следователям, что пытался взорвать военкомат по идеологическим причинам.

Мультиварка с заложенным в нее самодельным взрывным устройством была обнаружена на территории новосибирского военкомата 5 декабря. Специалисты обнаружили в ней вещество серого цвета, таймер с проводами и нитью накаливания. Саперы оперативно уничтожили находку в безопасном месте. В результате происшествия никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Подозреваемого задержали спустя неделю. Уточняется, что мужчина состоит в местной ячейке «запрещенного в России праворадикального движения». В 2017 году его лишили свободы на четыре года за хранение взрывчатых веществ.