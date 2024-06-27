Появились новые подробности обстрела автобуса с пассажирами в Петербурге Источник NEWS.ru: у обстрелявших автобус в Петербурге были бешеные глаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У мужчин, обстрелявших автобус в Санкт-Петербурге, были бешеные глаза, рассказала NEWS.ru одна из пассажирок. Собеседница издания отметила, что инцидент произошел на остановке. Как подчеркнула девушка, из-за выстрелов треснуло стекло автобуса, осколки посыпались на пол. Она также предположила, что нападавшие могли находиться под действием запрещенных веществ.

Автобус стоял на остановке в этот момент. Стекло в автобусе сначала просто треснуло сильно, как в паутине все было, а потом осколки посыпались. Нападавшие не выглядели пьяными, возможно, под действием запрещенных веществ были, глаза бешеные у них, — поделилась пассажирка.

По ее словам, все произошло резко и неожиданно. Всего нападавших было трое: они подбежали с улицы, несколько раз выстрелили по автобусу и скрылись, рассказала девушка. Как уточнила собеседница издания, у двоих из них были объемные бороды. Она добавила, что от выстрелов никто не пострадал, но одному пенсионеру из-за стресса стало плохо.

Мотивы непонятны. Водитель дождался, пока подозреваемые уйдут, и вызвал скорую, помогал всем оправиться от шока, — заключила собеседница издания.

Инцидент произошел у станции метро «Лесная» в Выборгском районе. Группа мужчин открыла огонь по пассажирскому автобусу из пневматического пистолета. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелявших.

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