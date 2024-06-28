Появились новые подробности о теракте в Дагестане Житель Сергокала заявил, что террористов в Дагестане прикрывали

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Контртеррористическая операция в Дагестане

Житель дагестанского села Сергокала и прихожанин центральной мечети рассказал RT, что террористы, устроившие нападения в Дербенте и Махачкале, чувствовали свою безнаказанность. По словам собеседника, чувство покровительства обеспечивал тот факт, что двое из боевиков были сыновьями бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

То, что это случилось, было ожидаемо... Их [террористов] прикрывали, — сказал мужчина.

Местный житель добавил, что все знали об обеспеченности Омарова. Он объяснил, что ни для кого не было секретом, что бывший чиновник строил дома на продажу.

Ранее родственники террористов, совершивших теракт в Дагестане, записали видео, в котором попросили прощения за их поступок. Семья Омаровых подчеркнула, что не поддерживают экстремистские идеи.

Известно, что суд в Дагестане арестовал бывшего главу Сергокалинского района за мелкое хулиганство на 10 суток. Ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам. По данным ТАСС, такая практика распространена в российских правоохранительных органах. Пока человек отбывает арест за одно правонарушение, следователи готовят более серьезное обвинение.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали.