Появились новые подробности о ситуации в Работино Рогов: ВС РФ зашли в южную часть Работино, село под их огневым контролем

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные зашли в южную часть села Работино в Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом большая часть поселка остается в серой зоне, подчеркнул общественник.

Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем находится весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища, — сказал Рогов.

По его словам, главной задачей для ВС РФ на данном направлении является «срез Работинского выступа», который представляет собой «символ успеха во время контрнаступления ВСУ». Рогов указал, что данный выступ несет потенциальную угрозу в направлении Токмака и потому его «планомерно ликвидируют».

Ранее Рогов рассказал, что в Работино идут ожесточенные бои. По его заявлению, противник оказывает сопротивление, используя множество дронов.

В свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что российские военные вошли в село Работино и продолжают наступать. До недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей, напомнил политик.