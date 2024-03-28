Появились новые подробности о ситуации на руднике «Пионер» МЧС: на руднике «Пионер» бурят скважины для исследования нижележащих горизонтов

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На руднике «Пионер» в Амурской области проводится бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов шахты, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пробуренные ранее три скважины подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.

Горноспасательными отделениями в шахте ведется постоянный контроль за состоянием горных выработок, газовой обстановки, вентиляции, поступления и уровня воды, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что психологи спасательной службы продолжают оказывать всестороннюю помощь семьям застрявших в шахте горняков.

Ранее СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что прорыв на руднике «Пионер» мог произойти из-за большого количества воды, скопившейся на дне карьера, под которым находятся выработки. При этом уточнялось, что вместе с водной массой в шахту провалилась порода.

Также в экстренных службах сообщали, что все три скважины в горной выработке рудника показали наличие больших объемов воды. В настоящее время ведется бурение двух новых контрольных скважин.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.