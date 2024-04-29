Появились новые подробности о раненых в КЧР полицейских Минздрав сообщил, что раненые в КЧР полицейские находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненые при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздрав республики. По информации ведомства, двоих силовиков подключили к аппаратам ИВЛ.

Состояние сотрудников правоохранительных органов остается стабильно тяжелым. Оказана вся необходимая помощь, лечение пострадавших контролирует лично министр здравоохранения республики. Двое силовиков, у которых диагностированы ранения брюшной полости и бедра, сквозное ранение грудной клетки, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — уточнили в Минздраве.

Еще одного пострадавшего полицейского переели в травматологическое отделение. У мужчины диагностировано сквозное ранение колена.

Ранее в СУ СК России по республике сообщили, что в результате нападения на полицейских в Карачаевске были ликвидированы пять человек. Все они опознаны как предполагаемые участники нападения, совершенного неделю назад. В СК уточнили, что в инциденте, произошедшем 28 апреля, погибли два сотрудника полиции, еще четверо были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С места нападения вывезено несколько единиц оружия, произведен их осмотр. Также изъяты самодельные взрывные устройства.