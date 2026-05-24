24 мая 2026 в 17:34

Появились новые подробности о пострадавших при ударе по Старобельску

Пасечник: первого пострадавшего при ударе по Старобельску выписали из больницы

Леонид Пасечник Леонид Пасечник Фото: kremlin.ru
Первого пострадавшего при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выписали из больницы, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент девять человек продолжают получать медицинскую помощь в стационаре, остальные лечатся дома.

На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан. И девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях. Остальные получают лечение дома, — отметил Пасечник.

Также стало известно, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в поездке принимают участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

