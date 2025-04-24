Появились новые подробности о боях в Горнале ТАСС: в курском селе Горналь идут ожесточенные бои с ВСУ

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

ВСУ пытаются перебросить резервы в село Горналь Курской области, за которое идут ожесточенные бои, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его информации, операцию ведут бойцы группировки войск «Север». Отмечается, что противник пытался завезти несколько штурмовых бригад на бронетехнике, но их уничтожили.

Бойцы «Севера» ведут активную фазу операции по освобождению последнего остающегося за ВСУ населенного пункта в Курской области — села Горналь. Штурмовики ворвались на территорию населенного пункта, идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются перебросить резервы, — сказал он.

Вход российских штурмовиков в Горналь попал на видео. Российские войска ворвались в село с двух направлений. Маневр осуществили военнослужащие 22-го полка под руководством командира с позывным Апостол. На кадрах можно разглядеть, как в непосредственной близости от российского бойца раздается взрыв, но он невозмутимо продолжает исполнять приказ.

До этого командир 22-го полка с позывным Апостол заявил, что российская армия ликвидировала группировку ВСУ, засевшую в Горнальском мужском монастыре под Курском. Он уточнил, что вражеский укрепрайон взят ВС РФ под контроль.