Появились кадры уничтожения «Ланцетом» американской гаубицы «Работайте, братья»: БПЛА «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу М777 в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Telegram-канал «Работайте, братья» опубликовал видео уничтожения американской гаубицы M777, используемой ВСУ, российским беспилотником «Ланцет» в зоне проведения СВО. По информации канала, с помощью БПЛА была выявлена огневая позиция орудия. После удара загорелся боекомплект гаубицы.

ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись с уничтоженной техникой ВСУ, переданной странами Запада. Журналист саркастически назвал эту атаку ВСУ неплохой. По его данным, кадры с разбитой техникой ВСУ засняты на Запорожском направлении. На видео показана дорога, вдоль которой стоят уничтоженные машины. Среди разбитой техники, отмечает военкор, есть танк немецкого производства Leopard.

Министерство обороны России ранее показало кадры уничтоженных позиций ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, участие в атаке принимали российские боевые машины пехоты и танки. Они открывали огонь по противнику прямо на ходу.

Огнем артиллерии и ударами авиации также было сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Кроме того, российские военнослужащие поразили огневую позицию украинских артиллеристов на Краснолиманском направлении в ДНР. В результате удара была уничтожена гаубица М777, переданная Киеву западными партнерами.