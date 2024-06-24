Появились новые кадры тушения горящего института во Фрязино

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС России продолжают тушение пожара на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино, кадры работы спасателей появились в распоряжении NEWS.ru. В здании продолжается обрушение конструкций.

На опубликованных кадрах видно, что учреждение окутало облако серого дыма, через который едва проглядывается сам институт. Спасатели поливают из шланга горящие этажи, поднявшись при помощи пожарной лестницы. В ролике также видны окна, выбитые заблокированными в здании людьми. Стены пяти верхних этажей почернели от дыма. Сотрудники МЧС продолжают тушение огня.

Ранее СМИ сообщали об увеличении количества погибших при пожаре в подмосковном Фрязино. По предварительным данным, в горящем здании научно-исследовательского института погибли восемь человек. До этого появилась информация, что там по-прежнему заблокированы шесть человек, спасателям не удается связаться с ними.

Также ранее в Сети появились кадры пожара во Фрязино, на которых очевидцы запечатлели человека, падающего из окна горящего института. Он выпал вниз с большой высоты. В здании прогремел взрыв. Как утверждают источники в оперативных службах, его причиной стал газовый баллон.