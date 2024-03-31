Появились новые кадры с охваченной огнем турбазы под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сети появились новые кадры с туристической базы «Водолей» в Краснодарском крае, где произошел пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв газового баллона, передает РЕН ТВ. На опубликованных кадрах слышно, что очевидцы просят отогнать от разбушевавшегося огня автомобиль.

Издание уточнило, что турбаза находится в Апшеронском районе. В результате происшествия пострадал как минимум один человек, его госпитализировали. Огонь уже успел охватить несколько деревянных домов.

До этого сообщалось, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По информации местного Telegram-канала «Типичный Апшеронск», всего с объекта было эвакуировано 50 человек, детей среди них нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что семья с двумя детьми погибла в пожаре в Башкирии. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку.