Появились новые кадры боев за Марьинку

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боев за населенный пункт Марьинка, который был взят под контроль российскими военнослужащими. По данным канала, большой вклад в освобождение этой территории от противника внесли бойцы Южной группировки войск.

Населенный пункт Марьинка, девять лет находившийся под украинской оккупацией, был полностью освобожден силой русского оружия. Окончательную точку в штурме города поставили бойцы 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южной группировки войск, уничтожив последних оккупантов на территории этого многострадального города. Также большой вклад в освобождение Марьинки внесли бойцы 150-й мотострелковой дивизии, — отмечают военкоры.

О взятии Марьинки под полный контроль российскими войсками доложил 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину. Он отметил, что за девять лет украинские войска создали в Марьинке мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.

Шойгу добавил, что установление контроля над Марьинкой позволяет эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны противника. Путин поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности всем причастным.