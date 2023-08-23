Появились новые детали о мигранте, ударившем девушку за короткие шорты «112»: ударивший девушку из-за коротких шорт лечился от шизофрении

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Ударивший девушку за короткие шорты мигрант год назад лечился от шизофрении, сообщает Telegram-канал «112». Позднее его признали неопасным для общества. Сегодня он был задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

Канал отмечает, что мигрант приехал в Россию продолжить лечение. Он находился в больнице, затем лечился дома. Накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, однако врачи не стали его госпитализировать. При задержании злоумышленник не оказал сопротивления, а во время допроса признался, что ему понравилась девушка и он хотел «спасти» ее от греха.

В то же время Telegram-канал Mash добавляет, что в 2022 году молодой человек попал в психбольницу из-за того, что начал слышать голоса духов, которые указывали ему, что делать. По данным канала, он прибыл в Россию не для лечения, а на заработки.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа. Прохожий ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский». Позже выяснилось, что девушка оказалась мастером спорта по лёгкой атлетике. Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство нападавший объяснил тем, что на ней были короткие шорты. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек преследовал ее, пока на помощь не подоспел прохожий.