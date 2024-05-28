Появились новые детали нападения школьника с кастетом на четвероклассника Источник NEWS.ru: избитому пермским школьником четверокласснику нужна операция

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Четвероклассник, избивший сверстника кастетом в Пермском крае, до этого вел себя жестоко, но впервые напал на кого-то с кастетом, рассказала жительница поселка Юго-Камск. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что пострадавший ребенок получил серьезные травмы: сейчас он не ходит в школу и готовится к операции. По ее словам, полиция занимается данным делом.

То, что он избил кастетом ребенка, — впервые. Насколько я знаю, у пострадавшего мальчика очень серьезные травмы, он не ходит в школу и готовится к операции. В данный момент полиция занимается этим делом, но я не понимаю, что делают органы опеки. Тут определенно требуется их внимание, — пояснила собеседница издания.

По словам местной жительницы, нападавший учится в коррекционном классе. Она отметила, что на него жалуются многие дети и учителя. Как отметила собеседница издания, ребенок живет в неблагополучной семье, родители не занимаются его воспитанием и часто выпивают.

Соседка тем временем рассказала NEWS.ru, что мальчик до этого нападал с ножом на своего отца, когда учился в первом классе. По словам женщины, родители ребенка употребляют запрещенные вещества.

Они употребляют запрещенные вещества и употребляли их еще до рождения сына. Не знаю, стоит ли эта семья на учете в органах опеки, но я ни разу не видела, чтобы к ним приходили с проверкой, — поделилась соседка.

Во Владивостоке 13-летний подросток-мигрант ранее избил местного 11-летнего школьника из-за того, что тот отказался встать на колени и извиниться. При этом подросток извинился, но унизительную задачу исполнять не стал. Младший брат нападавшего при этом снимал происходящее на камеру.

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